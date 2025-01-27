شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالسودان تستأنف إصدار تأشيرات الدخول اعتبارا من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يستأنف القسم القنصلي في سفارة المملكة في السودان عمله من بورتسودان اعتبارا من اليوم، الاثنين.

وأفادت سفارة المملكة بأن القسم القنصلي سيقوم بإستئناف إصدار تأشيرات الدخول للمملكة، وذلك ابتداء من اليوم الأثنين الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٥.

كما أعلنت السفارة عن الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لافتتاح مركز “تأشير” في بورتسودان، مشيرة إلى أن المركز أصبح جاهزا الاستقبال الراغبين في تقديم طلبات التأشيرات للمملكة.

وأكدت أنها ستقدم كافة التسهيلات للسودانيين الراغبين في زيارة المملكة وإكمال معاملاتهم بكل يسر وسهولة.