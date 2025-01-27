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رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العلا بعد زيارتها لـ المملكة .. صور

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  • رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العلا بعد زيارتها لـ المملكة .. صور 1/3
  • رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العلا بعد زيارتها لـ المملكة .. صور 2/3
  • رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العلا بعد زيارتها لـ المملكة .. صور 3/3

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الرياض - علي القحطاني - غادرت دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، اليوم، محافظة العُلا، بعد زيارتها للمملكة.

وكان في وداع دولتها في مطار العُلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي “الوزير المرافق”، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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