شكرا لمتابعة خبر عن رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العلا بعد زيارتها لـ المملكة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، اليوم، محافظة العُلا، بعد زيارتها للمملكة.

وكان في وداع دولتها في مطار العُلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي “الوزير المرافق”، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.