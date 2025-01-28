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المديرية العامة للجوازات تعلن عن خدمة تجديد الهوية إلكترونياً

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المديرية العامة للجوازات تعلن عن خدمة تجديد الهوية إلكترونياً

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الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة إلكترونياً.

وأعلنت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: “يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة إلكترونياً”.

وكانت الجوازات قد أوضحت أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة، بالإضافة إلى تمديد تأشيرة الخروج والعودة (مفردة، متعددة) للمقيمين الموجودين خارج المملكة.

وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن للمستفيدين تنفيذ الخدمتين من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية «أبشر» وبوابة مقيم بعد سداد رسوم الخدمة المقررة نظاماً.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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