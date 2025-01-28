شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سر ارتباط الحياة البشرية بالكائنات الحية والرياح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، إن الكون يعمل بتناغم دقيق حيث تتكامل الحياة البشرية مع النباتية والحيوانية، مشيرًا إلى أن جميعها تدور في حلقة مترابطة ترتبط بالأرض.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة عبر قناة «العربية»، أن الأرض تعيش داخل رحم جوي، ويتكون من النيتروجين والأكسجين، وغازات أخرى تُعد وقود الحياة على سطح الأرض.

كما أشار إلى أن الرياح تلعب دورًا هامًا في هذا النظام المتكامل، حيث تعمل على نقل وتجديد هذه العناصر، قائلاً: “الرياح هي التي تحمل البرودة في عز الشتاء والحرارة خلال الصيف، وهي التي تساهم في تلقيح النباتات، ونقل السحب، بل وتبشرنا بالأمطار”.