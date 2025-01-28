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الزعاق يوضح سر ارتباط الحياة البشرية بالكائنات الحية والرياح .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، إن الكون يعمل بتناغم دقيق حيث تتكامل الحياة البشرية مع النباتية والحيوانية، مشيرًا إلى أن جميعها تدور في حلقة مترابطة ترتبط بالأرض.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة عبر قناة «العربية»، أن الأرض تعيش داخل رحم جوي، ويتكون من النيتروجين والأكسجين، وغازات أخرى تُعد وقود الحياة على سطح الأرض.

كما أشار إلى أن الرياح تلعب دورًا هامًا في هذا النظام المتكامل، حيث تعمل على نقل وتجديد هذه العناصر، قائلاً: “الرياح هي التي تحمل البرودة في عز الشتاء والحرارة خلال الصيف، وهي التي تساهم في تلقيح النباتات، ونقل السحب، بل وتبشرنا بالأمطار”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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