شكرا لمتابعة خبر عن رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زارت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، منطقة “الحِجِر” التاريخية بمحافظة العُلا.

ورافقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي “الوزير المرافق”، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي والإيطالي.

وشملت الزيارة لمنطقة ” الحِجِر ” التي تُعد أول موقع تراثي سعودي يُسجّل ضمن قائمة المنظمة العالمية للتراث والعلوم والثقافة “يونسكو”، أبرز المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية مثل: قصر الفريد، وغيره من المواقع التي يعود تاريخها لآلاف السنين.