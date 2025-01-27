أمل عسير تطلق مبادرة اسمعني

أطلقت جمعية الأمل للإعاقة السمعية بمنطقة عسير مبادرة «اسمعني» بشراكة ودعم من وقف الصندوق الصحي، ورعاية مؤسسة القمة السمعية. وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، نايف الحكمي، أن المبادرة ستخدم 21 مستفيدا من ذوي الإعاقة السمعية مع توفير 42 سماعة طبية. وأوضح الحكمي أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمستفيدين عبر تمكينهم من السمع بشكل أفضل. كما تقدم دعم متخصص بأحدث الأجهزة السمعية الطبية، مشيرا إلى تعزيز الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة السمعية عبر توفير الوسائل المساعدة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية دعمهم وحاجتهم إلى الأجهزة السمعية.



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