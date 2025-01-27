باشرت شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية واقعة ظهور مقيم من الجنسية السودانية في محتوى مرئي يلقي نفسه من أحد المباني، وجرى نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية، والقبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره.



كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النعيرية بالمنطقة الشرقية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.