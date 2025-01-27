إغلاق معمل لتحضير المأكولات الرمضانية في جدة

داهمت أمانة محافظة جدة، ضمن حملة مشتركة، موقعًا مخالفًا في حي “الواحة” ضمن نطاق بلدية أم السلم الفرعية، حيث تبين أنه معمل غير مرخص لتحضير رقائق السمبوسة بغرض تجهيز المأكولات الرمضانية، ويفتقر إلى الاشتراطات الصحية. وأسفرت الحملة عن إغلاق الموقع ومصادرة أكثر من 2.7 طن من المواد الغذائية المخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الموقع شهد تدنيًا كبيرًا في مستوى النظافة، مع وجود عمالة تعمل دون كروت صحية، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى، مثل: تراكم النفايات، استخدام أدوات تالفة وملوثة، تخزين المواد الغذائية على الأرض، ووجود فتحات صرف صحي مكشوفة، فضلاً عن غياب مصائد الحشرات والستائر الهوائية. كما تم ضبط رقائق مجهولة المصدر ومواد غذائية مخزنة بطرق غير سليمة.

وأكدت الأمانة أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 1750 كيلوغرامًا من العجين و1000 كيلوغرام من رقائق السمبوسة الجاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى إغلاق الموقع بالتعاون مع فريق “إجادة” لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشددت أمانة جدة على استمرار حملاتها التفتيشية لضمان الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية في جميع المنشآت، مؤكدةً أن الجهود الرقابية تتضاعف مع اقتراب شهر رمضان المبارك حفاظًا على صحة السكان وسلامتهم.