شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 – 1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 – 1 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: فوز فراعنة اليد على سلوفينيا 26-25 بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

فوز فراعنة اليد على سلوفينيا 26-25 بالدور الرئيسى ببطولة العالم

فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره سلوفينيا بنتيجة 26-25 فى ثان مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، ليقترب بشكل كبير التأهل إلى دور الثمانية، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

زد يعلن إعارة مصطفى العش إلى الأهلى حتى نهاية كأس العالم للأندية

وافق مسئولو نادي زد على إعارة مصطفى العش مدافع الفريق، إلى الأهلي، لمدة 8 أشهر على سبيل الإعارة حتى الانتهاء من مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية في يوليو المقبل.

عبد الله السعيد والونش ينتظمان في تدريب الزمالك

انتظم عبد الله السعيد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

لجنة الحكام تُفاضل بين أمين عمر والغندور لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين الثنائى أمين عمر وأحمد الغندور لادارة مباراة الأهلى وبيراميدز الأحد المقبل بالدورى المصرى الممتاز، فيما ظهرت بعض الأصوات داخل اللجنة للمطالبة بمنح الفرصة لوجه جديد أو حكم غير دولى وهو ما تتم دراسته حاليا.

دعونا نكتب التاريخ.. جراديشار يعلن انضمامه إلى الأهلي

أعلن السلوفينى نيجك جراديشار مهاجم نادى فيهرفار المجري، انتقاله إلى النادى الأهلى وبدء فصل جديد في رحلته مع المستديرة، بحثًا عن كتابة التاريخ.

الزمالك يخطر اتحاد الكرة باختيار ملعب السلام لمواجهتى الإسماعيلى وبتروجت

أخطر مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، باختيار ملعب السلام لاستضافة مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام الإسماعيلي وبتروجت في الجولتين الثانية عشرة والرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن إصابة حمزة المثلوثى بقطع فى الرباط الصليبى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

مستحقات إيهاب جلال وحسام حسن وراء استمرار إيقاف قيد النادى المصرى

تقرر استمرار منع القيد للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب عدم سداد النادي مستحقات الراحل ايهاب جلال، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.