اخبار العالم

كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ استراتيجية

0 نشر
0 تبليغ

كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرت كوريا الشمالية اختباراً على صواريخ كروز استراتيجية موجهة بحر- أرض، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن إدارة الصواريخ في الشمال أجرت الاختبار في اليوم السابق في إطار "خطط بناء القدرات الدفاعية الوطنية".

وأضافت الوكالة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة بعد أن حلقت في مسارات طيران بيضاوية وثمانية الشكل لمسافة 1500 كيلومتر لمدة تراوحت بين 7507 و7511 ثانية، مشيرة إلى أن الإطلاق لم يكن له تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا