كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرت كوريا الشمالية اختباراً على صواريخ كروز استراتيجية موجهة بحر- أرض، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن إدارة الصواريخ في الشمال أجرت الاختبار في اليوم السابق في إطار "خطط بناء القدرات الدفاعية الوطنية".

وأضافت الوكالة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة بعد أن حلقت في مسارات طيران بيضاوية وثمانية الشكل لمسافة 1500 كيلومتر لمدة تراوحت بين 7507 و7511 ثانية، مشيرة إلى أن الإطلاق لم يكن له تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.