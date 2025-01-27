شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. جامعة الإمام محمد بن سعود تستضيف مؤتمر عن تاريخ الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العالمي الثالث عن تاريخ الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تحت بعنوان "الاقتصاد في عهد الملك عبدالعزيز.. التمكين والتنمية والاستدامة" في مقر الجامعة بالرياض.

ويشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الأوراق العلمية التي تسلط الضوء على النهج الاقتصادي الرائد للملك عبدالعزيز، ومنها التحول النفطي في سياسة الملك عبدالعزيز الاقتصادية، والفكر الاقتصادي للملك عبدالعزيز: دراسة تحليلية لتوجهاته وتأثيراته على التحول الاقتصادي في المملكة، والتحديات الاقتصادية التي واجهت الملك عبدالعزيز في تنمية المملكة.

والتنمية الاقتصادية المستدامة للإنسان السعودي في عهد الملك عبدالعزيز: النظام الصحي أنموذجًا، والدور الاقتصادي لميناء جدة في عهد الملك عبدالعزيز، واقتصاديات الثروة الحيوانية والسمكية في عهد الملك عبدالعزيز.



موعد انطلاق المؤتمر

تنعقد فعاليات المؤتمر في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض، ابتداء من الساعة 1 ظهرًا، بمشاركة نخبةٍ من الباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، لتقديم رؤى وأفكار تسهم في تسليط الضوء على دور الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في بناء أسس النهضة.