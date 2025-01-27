الامارات | الجوز... فوائد هامة لصحة الإنسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر خبراء التغذية أن هناك أطعمة تحتوي على خصائص تجعلها مميزة جدا عن غيرها لا سيما في تقديم عناصر متنوعة ومتكاملة للجسم، ومن هذه الأطعمة الجوز.

ويعد الجوز وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، لكن الخبراء يرون أن فوائدها تتجاوز محاربة أمراض القلب والوقاية من السرطان، إلى اعتبارها قوة غذائية تدعم الشيخوخة الصحية أكثر من أي نوع آخر من المكسرات.

وبحسب ما نشر موقع "ديليش" فإن الجوز مادة غنية بالأحماض الدهنية، وهي مصدر جيد للدهون الصحية للقلب، وهو غنية بالألياف ومليئ بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة.

وتقول أخصائية التغذية المسجلة ميليسا غايغر للموقع، إن جميع المكسرات تحتوي على دهون صحية، لكن الجوز غني بشكل خاص بالدهون غير المشبعة، وخاصة أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهو المكسرات الوحيدة التي تحتوي على كميات كبيرة من حمض ألفا لينولينيك (ALA) الدهني الصحي أوميغا 3.

تتابع غايغر: "إن حصة واحدة من الجوز توفر عناصر غذائية قيمة مثل البروتين والألياف والمغنيسيوم".

وتضيف أن الجوز "تبرز فوائده الصحية للقلب من خلال شهادة جمعية القلب الأميركية والتي تؤكد أن الجوز يلبي معايير الطعام الصحي للقلب."

مكونات متعددة



مختصة أخرى في قسم التغذية هي جوانا غريغ تؤكد أن الجوز يحتوي على عناصر تجعله مصدرا لا يصدق لمكافحة الشيخوخة من الداخل إلى الخارج.

وتضيف: "يحتوي الجوز على مكونات متعددة مثل الأحماض الدهنية والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في الجسم".

وتشير إلى دراسات متعددة تُظهر أن استهلاك الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والسكري ويحسن الوظائف الإدراكية، وكل ذلك "مع الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر".

كما تبين أن فوائد الجوز تكمن في قدرته على مكافحة الضرر التأكسدي في الجسم وتحسين العديد من المؤشرات الصحية، وذلك بسبب مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيه.

دعم صحة القلب والأمعاء

وتضيف غريغ: "فيما يتعلق بمكافحة الشيخوخة، يدعم الجوز صحة القلب والأمعاء، ويقلل الالتهاب، ويعزز الوزن الصحي، وكل ذلك يعزز الصحة المثلى وطول العمر".

وكشفت مجلة أبحاث الشيخوخة في دراسة لها أن الجوز مرتبط بشكل فريد بالشيخوخة الصحية بين المكسرات.

وللجوز فوائد أخرى متعلقة بالقلب وتخفيف الإجهاد والالتهابات وتنظيم ضغط الدم ومنع أمراض القلب والسكتات الدماغية وتقليل خطر تضرر الأوعية الدموية وتقليل الكوليسترول.