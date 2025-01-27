شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": الرخصة المهنية شرط لإيفاد المعلمين للتدريس في 13 دولة والان نبدء بالتفاصيل

تخصصات مطلوبة

خدمة المرشح

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات الترشيح لإيفاد المعلمين للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل، وذلك في إطار برنامج الإيفاد الخارجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي والثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة.وأوضحت الوزارة أن البرنامج يشمل ثلاث عشرة دولة، وهي: إندونيسيا، الصين، تايوان، الهند، المالديف، أستراليا، غانا، باكستان، الجزائر، جيبوتي، المغرب، ماليزيا، والبحرين.أكدت الوزارة أن التخصصات المطلوبة تشمل الرياضيات، اللغة العربية، الحاسب الآلي، التربية الإسلامية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية، والاجتماعيات.وبيّنت الوزارة أن تفاصيل توزيع التخصصات حسب الدول جاءت على النحو التالي: إندونيسيا تخصص رياضيات، الصين وتايوان تخصص لغة عربية، الهند تخصص حاسب آلي، المالديف تخصص لغة عربية، أستراليا تخصص لغة عربية، غانا تخصص لغة عربية، باكستان تخصصا التربية الإسلامية والكيمياء، الجزائر تخصصات الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، الصين تخصصًا الأحياء واللغة الإنجليزية، جيبوتي تخصصات الأحياء والفيزياء والكيمياء والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، المغرب تخصصًا الكيمياء والاجتماعيات، ماليزيا تخصصًا اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، والبحرين تخصصات اللغة العربية والرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في المرشحين، حيث يشترط أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية، وأن يكون لائقًا صحيًا، بالإضافة إلى اجتياز تقييم التجانس الثقافي.كما أكدت الوزارة على ضرورة أن تكون خدمة المرشح في مجال التعليم لا تقل عن ستة أعوام دراسية، تُحتسب حتى تاريخ 14 صفر 1446هـ، وألا يكون قد اعتذر عن الإيفاد بعد صدور القرار وقبل مباشرة العمل دون عذر مشروع.وأضافت الوزارة أن من بين الشروط أن يحمل المرشح مؤهلًا علميًا لا يقل عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص المطلوب، وأن تكون لديه رخصة مهنية سارية المفعول على مستوى معلم متقدم أو معلم خبير. كما شددت على أن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمرشح عن 96 درجة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون عمره بين 30 و55 عامًا، يُحتسب ذلك حتى تاريخ بداية العام الدراسي 1446هـ. وأوضحت الوزارة أن المتقدم يجب أن يكون على رأس العمل في تخصصه، وألا يكون على ملاك التربية الخاصة أو قد سبق له الإيفاد أو الابتعاث الخارجي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو عمل خارج المملكة ضمن برنامج الإيفاد.وفيما يتعلق بموعد التقديم، أفادت الوزارة أن باب التقديم سيفتح يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025م، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2025م. ودعت الوزارة جميع المعلمين الراغبين في الترشح إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل والشروط الكاملة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع الوثائق المطلوبة.