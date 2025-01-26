الامارات | الحكم يلغي هدف مرموش.. ومانشستر سيتي يقهر تشيلسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً مستحقاً على نظيره تشيلسي 3-1، السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم عمر مرموش عرضاً طيباً، وألغى له الحكم هدفاً في الشوط الأول بسبب التسلل، قبل أن يستبدله المدرب بيب غوارديولا في الدقيقة 73.

وعلى النقيض ارتكب الوافد الجديد أيضاً المدافع عبد القادر خوسانوف خطأ فادحاً استغله نيكولاس جاكسون، لينجح في استخلاص الكرة ويمررها لزميله نوني مادويكي الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك في الدقيقة الثالثة ليضع تشيلسي في المقدمة.

وأدرك سيتي التعادل في الدقيقة 42، حين توغل ماتيوس نونيز في منطقة جزاء تشيلسي، وأنهى المحاولة بتسديدة تصدى لها الحارس لترتد وتجد متابعة من يوسكو جفارديول بتسديدة مباشرة في الشباك.

وسجل هالاند الهدف الثاني للسيتي بعدما تلقى تمريرة طولية لينطلق خلف مدافعي تشيلسي، ويستغل تقدم الحارس روبرت سانشيز عن مرماه ليطلق تسديدة ساقطة في الشباك.

وأكمل فيل فودن ثلاثية فريقه في الدقيقة 87، بعد خطأ من مدافعي تشيلسي في وسط الملعب استغله هالاند، ونجح في استخلاص الكرة ليمررها لزميله فودن وينفرد بالمرمى وينهي الهجمة بتسديدة متقنة في الشباك.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 40 نقطة.