شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 26 – 1 – 2025 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 26 – 1 – 2025، 4 مباريات في الجولة العاشرة بدورى NILE، حيث استضاف الأهلى نظيره بيراميدز وطلائع الجيش مع فاركو والاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى، وسيراميكا وغزل المحلة.

الأهلى يتعادل مع بيراميدز بهدفين لمثليهما

تعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

طلائع الجيش يتعادل مع فاركو سلبيا

تعادل فريق طلائع الجيش مع فاركو سلبيًا فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile".

الإتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى بهدف

حقق فريق الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، فوزاً غالياً على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شكري نجيب، فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، منذ قليل، ضمن فعاليات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

سيراميكا يهزم المحلة بهدف

نجح فريق سيراميكا في الفوز على غزل المحلة، بهدف نظيف عن طريق فخري لاكاي بالدقيقة 86 فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى nile.