الامارات | غوارديولا يلوم لاعبي مانشستر سيتي بسبب ذكاء مرموش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إعجابه بما رآه من مهاجمه المصري عمر مرموش في أول ظهور له مع الفريق خلال مواجهة تشيلسي، السبت.

قال جوارديولا عن مرموش: "لقد واجه منافسا صعبا وقويا للغاية، مثل ريس جيمس القوي بدنيا".

لكن المدرب الإسباني أشار إلى تميز الدولي المصري في التحرك بدون الكرة، لكنه لام على ثلاثي الوسط، لعدم قراءة تلك التحركات.

وعن ذلك قال: "لاعبو الوسط لم يرون هذه التحركات، ولهذا فإن جوندوجان وكوفاسيتش وكذلك برناردو، كانوا بحاجة لأن يكونوا أكثر ذكاء".

واستطرد: "لكننا بحاجة لمزيد من الوقت، لفهم تحركاته جيدا".

وفي ختام تصريحاته، أكد غوارديولا غياب مرموش عن مباراة فريقه ضد كلوب بروج يوم الأربعاء المقبل، في ختام الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.