شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 26 يناير 2025 في البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر الدولار اليوم الأحد 26 يناير 2025 أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية الرئيسية وفق آخر تحديث معلن. وجاء سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

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