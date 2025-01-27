شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفني لطارق مصطفى، استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة بتروجت، في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً الثلاثاء.

وكان البنك الأهلي تغلب فى الجولة الماضية على الجونة بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة التاسعة من الدوري والتي أقيمت باستاد خالد بشارة.

ويعيش البنك الأهلي حالة من الصحوة الكروية تحت قيادة طارق مصطفى، حيث حقق الفريق 3 انتصارات متتالية بالدوري، بعدما فاز على غزل المحلة في عقر داره بهدف نظيف، ثم تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف، قبل أن يفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وحصد البنك الأهلي 14 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.