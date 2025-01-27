شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ شركة سى دى إس لافورازينى على 75% من شركة أنظمة الغلق إنترناشيونال والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت شركة سى دى إس لافورازينى ماتيرى بلاستيكيه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عزمها الاستحواذ على 75% من شركة أنظمة الغلق إنترناشيونال (ايجيبت).

وتشير البيانات إلى أن شركة سى دى إس لافورازينى ماتيرى بلاستيكيه وأطرافها المرتبطة لا تزاول أي نشاط في مصر، بينما تقوم شركة أنظمة الغلق إنترناشيونال (ايجيبت) وأطرافها المرتبطة فى مصر بتصنيع وبيع أغطية بلاستيكية لمختلف الاستخدامات والعبوات، وخاصةً للمشروبات مثل المشروبات الغازية والمياه المعبأة والعصائر ومنتجات الألبان.

ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل أيام على عدة طلبات للاستحواذ، ضمت كلا من استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجى كو إل تى دى على 80% من أسهم شركة إل جى ديسبلاى تشاينا كو إل تي دي، وطلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالى أسهم شركة جونيكالا أوى، وطلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.