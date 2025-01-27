شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الشارقة لتحديد برونزية البطولة الودية الدولية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الشارقة الإماراتى، اليوم الإثنين، فى مباراة تحديد برونزية بطولة الشارقة الودية الدولية المقامة بالإمارات.

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام نظيره ميلسونجن الألمانى بنتيجة 34-33 فى إطار نصف نهائى بطولة الشارقة الدولية الودية، ليلتقى الشارقة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى نصف النهائى بتحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من: مليحة الإماراتى وكاظمة الكويتى، وأخيراً الأفريقى التونسى على التوالى.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كلا من:

"أحمد الأحمر - محمود خليل فلفل - يوسف ناجي - بلال أحمد - أحمد حسام - جمال صلاح - عمر الفولي- زياد حشاد - أحمد سامح - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - شادي خليل - يوسف علي - هشام صلاح - عمر صادق بيبو"

ويتولى هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الكوماندوز في الإمارات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبد السلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي إدارياً".