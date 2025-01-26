الحديث عن انجازات مهمة في برنامج السوداني .. واخفاق نحو 7 وزراء

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بغداد - ياسين صفوان - ويترقب اعضاء بمجلس النواب طرح هذه التقارير في الجلسات المقبلة، وسط تأكيدات على الاستعداد لاستجواب أي مسؤول يثبت تقصيره.



وتتحدث مصادر نيابية ان الاسبوع المقبل سيشهد حراكا تشريعيا ورقابيا مكثفا لمجلس النواب، سيما بعد التخلص من احمال القوانين الجدلية التي اثقلت عمل المجلس طيلة الأشهر الماضية.