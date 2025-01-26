الاعرجي وفيدان يبحثان ثلاثة ملفات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان".

وأضاف ان "اللقاء بحث تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما الملف الأمني والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".

وبين انه "تم التطرق الى تطورات الأوضاع على الساحة السورية وضرورة توحيد المواقف الدولية بشأنها وبما يضمن وحدة الأرض والشعب السوري".