سامر المصري يعود إلى دمشق بعد 14 عاماً وسط استقبال حافل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط استقبال حافل، وصل الفنان السوري سامر المصري إلى مطار دمشق الدولي بعد 14 عاما من الغربة فرضها عليه النظام السوري السابق، بسبب مواقفه المعارضة.

وما إن حط “العكيد أبو شهاب” كما يعرف المصري إثر شخصيته الأشهر في مسلسل “باب الحارة”، حتى لاقى استقبالا جماهيريا في المطار، إذ تجمع حوله الناس وبدأت الاحتفالات.

لكن أبرز اللقطات التي انتشرت كالنار في الهشيم، كان وجود والدته المسنّة في مقدمة المستقبلين، حيث انحنى إليها الرجل وهي على كرسيها المتحرك، مقبلاً يديها، لترد الأخيرة باللهجة السورية “الحمدلله اللي شفتك”.

وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار بالهشيم وتداوله السوريون إلى حد كبير.

ثم خرج المصري وعند باب المطار وجد استقبالاً آخر، إذ تجمع حوله المحبون وحملوه على الأكتاف لينطلق هو مردداً العراضات الشامية التي لطالما اشتهر بها.

وكان الفنان السوري قد نشر عبر حسابه على إنستغرام في ليلة سقوط النظام في سوريا، مقطع فيديو يناجي فيه والدته ويطالبها بانتظاره، معلقاً “عاشت سوريا حرة”.

وقال المصري يومها: “استنيني يا أمي، استنيني… أخيرًا رح أشوفك يا أمي. 14 سنة يا أمي! مبروك يا سوريا، مبروك لكل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا. الرحمة للشهداء الذين ضحوا من أجل سوريا”.

وتميز بدوره في ثلاثة أجزاء من مسلسل “باب الحارة” الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي، إذ عرف بشخصية “العقيد أبو شهاب”، وأدوار كثيرة أخرى مثل بقعة ضوء، أبو جانتي، جلسات نسائية، وغيرها الكثير.

وبعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2012 غادر سوريا وانتقل إلى الإمارات العربية المتحدة للعيش مع عائلته.

إلى أن أعلن معارضته للنظام السوري، مما أدى إلى منع السلطات السورية تجديد جواز سفره في ظل تبعات مواقفه السياسية.