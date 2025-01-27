شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية" تُعالج الرجفان الأذيني باستخدام تقنية الحقل النبضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن إجراء عمليات معالجة الرجفان الأذيني باستخدام تقنية الاستئصال القسطري بواسطة الحقل النبضي (Pulse Select)، وهي من أحدث التقنيات عالميًا، وتتميز بنتائج فعالة وآمنة.



تقنية حديثة بنسب نجاح عالية

وأوضحت المدينة أن هذه التقنية تحقق نسبة نجاح تصل إلى 80% دون تسجيل أي مضاعفات، كما أنها تختصر وقت العلاج مقارنة بالتقنيات التقليدية، مثل التقنيات الحرارية أو الترددات اللاسلكية.

وأضافت المدينة أن فريق مركز صحة القلب المكون من الدكتور عبدالله شرف، رئيس وحدة كهربائية القلب، والدكتور حسين هادو، والدكتور ناجي فقير، قد أجرى خمس عمليات ناجحة باستخدام هذه التقنية.

وقد غادر جميع المرضى المركز بصحة جيدة، ولله الحمد.