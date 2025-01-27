أحمد الفيشاوي يثير الجدل بمنشور عن “ولاد رزق 3”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم عدم مشاركته في الجزء الثالث من سلسلة “ولاد رزق” والذي حمل عنوان “القاضية”، احتفل الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” بنجاح الفيلم وتصدّره قائمة الأفلام الأكثر مشاهدةً على منصة “شاهد” خلال شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، معبّراً عن سعادته بهذا الإنجاز.

ونشر الفيشاوي فيديو يظهر فيه بوستر فيلم “ولاد رزق 3 – القاضية” على منصة “شاهد”، مع التعليق: “الأفلام الأكثر مشاهدةً على شاهد VIB هذا الشهر… الأحد 26 يناير 2025”.

ويعكس الفيديو نجاح الفيلم الذي جذب اهتمام الجمهور، وحجز مكانته في صدارة الأعمال الأكثر مشاهدةً.

يذكر أن “ولاد رزق 3 – القاضية” هو الجزء الثالث من سلسلة “ولاد رزق”، ويضم نخبة من النجوم على رأسهم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبد العزيز وإياد نصار.

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتدور أحداثه حول عودة الإخوة “ولاد رزق” الى عالم الجريمة بعد ظهور شبح من الماضي يهدّد حياتهم، ما يدفعهم لخوض أكبر عملية في تاريخهم.