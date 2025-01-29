شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم قدموا شخصية الطيار قبل أكرم حسنى.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفصلنا شهر على انطلاق الموسم الرمضانى لعام 2025، ويواصل صناع وأبطال الأعمال الدرامية تصوير مسلسلاتهم التى ينافسون بها، ويشهد الموسم تنوعا بين المسلسلات الكوميدية والأكشن والصعيدى، ويقدم النجم أكرم حسنى شخصية الطيار في مسلسل الكابتن، ومكون من 15 حلقة ومقرر عرضه على شاشات المتحدة، وقدم عدد من النجوم شخصية الطيار في العديد من الأعمال الفنية، وتنوعت الشخصيات ما بين الكوميدى والوطنى والتراجيدى، ونستعرض فى هذا التقرير أشهر النجوم الذين قدموا هذا الدور.

النجم الراحل طلعت زكريا قدم واحد من أقوى مشاهده في فيلم "هو في إيه"، وكانت شخصية الطيار العصبى، وأصبح مشهده كوميكس حتى الآن على السوشيال ميديا وكلمته "مش عارف ليه قلبي مقبوض" وكابتن ماجد قدمها النجم ماجد المصرى فى مسلسل فى اللالالاند والنجم الراحل ممدوح عبد العليم قدم الكابتن حسام في فيلم المشاغبات والكابتن.

والنجم الراحل محمود ياسين قدم دور الطيار في فيلم الطيارة المفقودة وقدم عدد من النجوم شخصية الطيار عمر الشريف فى فيلم "حبى الوحيد" محمود عبد العزيز فى فيلم "حتى آخر العمر" وأحمد زكى فى فيلم "الرجل الثالث" ورشدي أباظة فى فيلم "المراهقات" ويوسف شعبان في فيلم القطار.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في اطار فانتازى.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.