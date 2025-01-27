انت الان تتابع خبر البصرة "خزان الالغام".. الموت بحروب منتهية منذ عقود! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 45 عاما من الموت غير المنقطع، فأشكال الموت في العراق ورغم تنوعها، الا أنه لا توجد مفارقة أكبر من أن يموت أطفال واجيال حديثة بسبب حروب بدأت وانتهت منذ عقود قبل ولادتهم حتى.هذه خلاصة الموت في الألغام والملوثات الحربية، التي تعد أكثر أسباب الموت دراماتيكية في العراق، فحرب داعش في 2014 وحرب الحواسم في 2003 وحرب الخليج الثانية في التسعينات بل وحتى حرب الثمانينات مع ايران، جميعها لا تزال تحصد الأرواح رغم انها انتهت منذ فترات تتراوح بين عقد صعودا الى 4 عقود.

عوائل البصرة قد تقتلها حرب انتهت منذ 3 عقود بداخل منازلها

في البصرة، وبمنطقة القبلة تحديدًا، وبينما كانت عائلة تمارس حياتها اليومية داخل منزلها قبل أيام، انفجر لغم ارضي داخل المنزل، مما أدى الى مقتل الزوجة واصابة الزوج، في واحدة من مسلسل الموت الطويل الذي تعيشه البصرة، فالالغام من الممكن أن تنفجر في أية لحظة وأي مكان، وجميعها تعود الى حروب انتهت منذ 3 عقود على الأقل وتحديدًا في البصرة.

2100 كيلومتر مربع متبقي.. تطهير 65% من الاراضي الملوثة فقط طوال سنوات

طوال 45 عاما من الحروب المتعددة، تلوثت ارض العراق بمساحة 6 الاف كيلومتر مربع بالالغام والملوثات الحربية والقنابل العنقودية، ومنذ انطلاق عمليات التطهير بدعم من منظمات دولية، تم الانتهاء من تطهير مساحة اقل من 4 الاف كيلومتر مربع فقط، ولا تزال هناك 2100 كيلومتر مربع من مساحة العراق ملوثة بالالغام.