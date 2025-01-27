انت الان تتابع خبر البصرة "خزان الالغام".. الموت بحروب منتهية منذ عقود! والان مع التفاصيل
الموت بالالغام.. اكثر اسباب الموت دراماتيكية في العراق
هذه خلاصة الموت في الألغام والملوثات الحربية، التي تعد أكثر أسباب الموت دراماتيكية في العراق، فحرب داعش في 2014 وحرب الحواسم في 2003 وحرب الخليج الثانية في التسعينات بل وحتى حرب الثمانينات مع ايران، جميعها لا تزال تحصد الأرواح رغم انها انتهت منذ فترات تتراوح بين عقد صعودا الى 4 عقود.
عوائل البصرة قد تقتلها حرب انتهت منذ 3 عقود بداخل منازلها
في البصرة، وبمنطقة القبلة تحديدًا، وبينما كانت عائلة تمارس حياتها اليومية داخل منزلها قبل أيام، انفجر لغم ارضي داخل المنزل، مما أدى الى مقتل الزوجة واصابة الزوج، في واحدة من مسلسل الموت الطويل الذي تعيشه البصرة، فالالغام من الممكن أن تنفجر في أية لحظة وأي مكان، وجميعها تعود الى حروب انتهت منذ 3 عقود على الأقل وتحديدًا في البصرة.
2100 كيلومتر مربع متبقي.. تطهير 65% من الاراضي الملوثة فقط طوال سنوات
طوال 45 عاما من الحروب المتعددة، تلوثت ارض العراق بمساحة 6 الاف كيلومتر مربع بالالغام والملوثات الحربية والقنابل العنقودية، ومنذ انطلاق عمليات التطهير بدعم من منظمات دولية، تم الانتهاء من تطهير مساحة اقل من 4 الاف كيلومتر مربع فقط، ولا تزال هناك 2100 كيلومتر مربع من مساحة العراق ملوثة بالالغام.
لكن البصرة لوحدها، تحتوي على 1200 كيلومتر مربع ملوث من اصل المساحة الكلية، أي ان حوالي 60% من المساحة العراقية الملوثة بالالغام والمخلفات الحربية، تتواجد في البصرة لوحدها، وهو ما يمكن ان يصنّف البصرة كخزان للموت المؤجل.
اكثر من 35 الف عراقي فقد حياته بالغام "الموت المختبئ"
لا توجد ارقام واضحة عن عدد ضحايا العراق من انفجار الألغام والتي يعد الأطفال أحد اكثر ضحاياها، لكن التقديرات تشير الى أن اكثر من 35 الف عراقي فقد حياته بالالغام والمخلفات الحربية، من حروب لم يشهدها ولم يقاتل فيها بالغالب، الا ان هذه الحروب لا تزال تحصد الأرواح بعد عقود من انتهائها وزوال مسببيها.
تقدم بطيء منذ 2009.. العراق يمدد مهمة التخلص من الالغام حتى 2028
منذ 2009 وقع العراق على اتفاقية دولية للتخلص من الذخائر العنقودية، الا انه فشل في تحقيق أهدافه، خصوصا مع عمليات نقص التمويل، وبينما تنتهي مهلة العراق في 2023، طلب التمديد لـ5 أعوام، ومن المفترض ان يتم التخلص من تطهير الأراضي بالكامل في عام 2028.
300 دولار لكل لغم.. كلفة عالية لازالة الالغام والبصرة تضم 10 ملايين لغم لوحدها
وتعد الكلفة العالية البالغة 300 دولار لإزالة كل لغم واحد، من اهم أسباب تلكؤ العراق بالانتهاء من تطهير الأراضي، فيما تشير التقديرات الى وجود حوالي 50 مليون لغم في العراق، وبناء على المساحة الملوثة في البصرة يمكن تقدير عدد الألغام في البصرة لوحدها بحوالي 10 ملايين لغم.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، أنقر هنا.