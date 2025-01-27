بعد الخلع.. رنا سماحة تثير الجدل بمنشور عن أذى الآباء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة رنا سماحة الكثير من الجدل برسالة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، تحدثت فيها عن أذى الآباء لأبنائهم، داعيةً بالشرّ على كل أب يؤذي أولاده بالتربية الخاطئة.

وقالت رنا في منشورها: “ربنا ينتقم من كل أب بيدوّر إزاي يأذي ابنه اللي منه وينتقم من كل عيلة معرفتش تربي وبتقوي على الغلط وحسبنا الله ونعم الوكيل… ربنا يردهولكم في أعز ما ليكم ويقدر كل اللي اتكتب عليها تبقى أب وأم واحصدوا اللي بتزرعوه”.

جاء منشور رنا بعد إعلان انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب بأيام قليلة، الأمر الذي أثار الجدل حول ما إذا كانت تقصده هو من منشورها أم أنها تتحدث في المطلق.

يُذكر أن رنا أحيت أخيراً حفلاً غنائياً هو الأول لها بعد إعلان طلاقها من زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وقدّمت رنا سماحة في الحفل عدداً من الأغاني التي نالت إعجاب جمهورها، ومن أبرزها: “أوبا” و”عسل أبيض” و”قلبي معلم”، كما غنّت “أما براوه” بالإضافة الى مجموعة من أغاني التسعينيات للنجوم عمرو دياب وراغب علامة وحكيم ومصطفى قمر.