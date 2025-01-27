شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة".. تعويض بـ 101 ألف ريال لموظف سابق بعد فصله تعسفيًا والان نبدء بالتفاصيل

تسبيب الحكم وجاء في تسبيب الحكم «بما أن المدعى عليها دفعت بأن المدعي لا يستحق التعويض كون إنهاء الخدمات كان بسبب الغياب استناداً على المادة الثمانين من نظام العمل ولم تقدّم ما يثبت إنذارها للمدعي بعد 10 أيام من تاريخ غيابه، ولم تقدّم إلا نصاً بلا تاريخ، كما تضمن جوابها أن تلك الفترة كانت فترة نظر في الإجازة المرضية المقدمة من المدعي إلى أن صدر قرار الهيئة الطبية بعدم قبول الإجازة، ومن ثم صدر قرار الفصل بسبب الغياب من 8/6/1444 هـ وحتى تاريخه، ولم يذكر القرار المرفق بلا رقم ولا تاريخ ولإقرار المدعي بأن الوزارة فصلت المدعي واستبعدته من التأمينات الاجتماعية في تاريخ 18/9/1445 هـ وبما أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد غير محدد المدة فإن المدعي يستحق أجرة 15 يوماً عن كل سنة من عمله لدى الوزارة ولكون المدعي يعمل لديها من تاريخ 1/6/1435 هـ إلى تاريخ 18/9/1445 هـ ما مدته 9 سنوات وأحد عشر شهراً وثمانية وعشرين يوماً واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة من نظام العمل ونصها «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل انهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد غير محدد المدة» ولأن الأجر المدعي المقر به في جواب المدعي عليها مبلغ 19110 ريالات ولم يقدم المدعي بينة على الأجر المدعى به ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة من المادة 15 من الأدلة الإجرائية من نظام الاثبات فيه تص خاص يجب أن تقدم أدلة الاثبات عند رفع الدعوة أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر» واكتفى بما قدم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بذلك.

مطالبات دعوى المدعي ومن وقائع الدعوى أن المدعي أقام دعواه على الوزارة طالباً إلزامها بدفع «220» ألف ريال مكافأة نهاية خدمته، ودفع «110» ألف ريال تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية، مع دفع اتعاب التقاضي.

وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء أنه أصيب بمرض خطير أثناء تمتعه بإجازة بدون مرتب وهو خارج المملكة، مما أدى إلى دخوله المستشفى في المملكة المتحدة وتنويمه لحالته الحرجة، وصدر له تقرير طبي مصادق عليه من قبل الملحقية الصحية

وأشار إلى أنه لم يتم قبول طلب الإجازة أو رفضها، كما لم تتجاوب مع طلب مرافقة زوجته التي صدر لها في وقت سابق قرار ابتعاث للمملكة المتحدة وأن مقر الجامعة في ذات المدينة التي يرقد فيه.

وأضاف المدعي أنه وبعد سنة وشهر صدر قرار الوزارة بعدم قبول الإجازة المرضية الثانية، مبيناً أنه قام قبل أقل من 4 أشهر فقط من صدور قرار الرفض بمراجعة عيادة الطب المهني في مدينة الملك سعود بناء على طلب الوزارة، حيث صدر لاحقاً قرار تضمن صلاحيته للعمل، مشيراً إلى أنه لم يبلغ يذلك حتى تاريخ فصله، حيث تم الفصل والاستبعاد من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 18/9/1445 هـ وذلك بقرار لا يحمل رقماً ولا تاريخاً يتضمن فصله اعتباراً من 8/6/1444 هـ ولم تقم الوزارة بإبلاغه إلا بتاريخ 4/11/1445 هـ. تأخير البت في القرار ورأي المدعي أن سكوت الوزارة لمدة تزيد عن سنة كاملة لطلب الإجازة هو دليل على قبولها، وأن تأخير البت في طلب الإجازة، كما أن هذا التأخير وعدم البت في طلب مرافقة زوجته وجعله معلقاً دليلاً على التعسف في استعمال السلطة. مضيفاً أنه تم إيقاف أجره منذ الإجازة الأولى وفصله تعسفياً دون تحقيق معه وتدوين دفاعه كما تم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى ذلك لم يتم تسليمه قرار الفصل في حينه لكي يقوم بالإعتراض امام جهات القضاء. تصريح وزارة الصحة من جهتها قالت الوزارة أن المدعي قدم إجازة مرضية وتم قبولها لكنه بعد انتهائها لم يباشر عمله، وبعدها قدم إجازة مرضية أخرى كما قدم إجازة مرافق مبتعث، حيث تم عرض اجازته على الهيئة الطبية العامة للنظر فيها والنظر في صلاحيته للعمل استناداً على المادة «108» من لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي والتي نصت على «إذا تجاوزت الإجازة المرضية 120 يوماً فيحال الموظف إلى الهيئة الطبية العامة لتحديد مدى صلاحيته للعمل، ومن ثم تحديد استمراره من عدمه» لافتة أن الهيئة أفادت في 7/5/ 1444 هـ بأن لا تعتمد إجازته المرضية الأخيرة لعدم وجود مبرر طبي لذلك وبهذا يعتبر انقطاعه عن العمل بدون أي عذر.

وفيما يخص التأخر عن الرد بشأن إجازة الابتعاث فقد رأت الوزارة ممثلة بالإدارة التي يعمل بها المدعي التريث إلى حين رد الهيئة الطبية العامة على استفسارات أرسلت إليها، مؤكدة أن هذا ليس مبرراً لعدم مباشرة المدعي لعمله وانقطاعه بعد انقضاء إجازته حيث كان عليه مباشرة العمل إلى حين أخذ الموافقة الرسمية من إدارته. الإنذار بالفسخ وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنذار المدعي لفسخ العقد عبر البريد الإلكتروني الرسمي المرسل له، حيث تم فسخ اعقد المدعي بسبب انقطاعه عن العمل حتى تاريخهن وأنه استناداً على الفقرة 7 من المادة 150 من لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي وما ورد في الفقرة «10/1» من المادة 187 من ذات اللائحة في جدول المخالفات والجزاءات الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد عن 15 يوماً متصلة في السنة العقدية الواحدة فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض على أن يسبق إنذار كتابي بعد الغياب 10 أيام وفقاً لأحكام المادة 80 من نظام العمل.

وطالبت الوزارة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح وأن تاريخ آخر يوم عمل فقد كان في 8/6/1444 هـ وتاريخ التعيين فهو 1/6/1435 هـ. الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة عمالية بمدينة الرياض حكماً، تلزم فيه وزارة الصحة بتعويض موظف سابق لديها بمبلغ «101,682» ريال سعودي، بعد أن أنهت الوزارة عقد عمله دون أسباب مشروعة.وجاء في تسبيب الحكم «بما أن المدعى عليها دفعت بأن المدعي لا يستحق التعويض كون إنهاء الخدمات كان بسبب الغياب استناداً على المادة الثمانين من نظام العمل ولم تقدّم ما يثبت إنذارها للمدعي بعد 10 أيام من تاريخ غيابه، ولم تقدّم إلا نصاً بلا تاريخ، كما تضمن جوابها أن تلك الفترة كانت فترة نظر في الإجازة المرضية المقدمة من المدعي إلى أن صدر قرار الهيئة الطبية بعدم قبول الإجازة، ومن ثم صدر قرار الفصل بسبب الغياب من 8/6/1444 هـ وحتى تاريخه، ولم يذكر القرار المرفق بلا رقم ولا تاريخ ولإقرار المدعي بأن الوزارة فصلت المدعي واستبعدته من التأمينات الاجتماعية في تاريخ 18/9/1445 هـ وبما أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد غير محدد المدة فإن المدعي يستحق أجرة 15 يوماً عن كل سنة من عمله لدى الوزارة ولكون المدعي يعمل لديها من تاريخ 1/6/1435 هـ إلى تاريخ 18/9/1445 هـ ما مدته 9 سنوات وأحد عشر شهراً وثمانية وعشرين يوماً واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة من نظام العمل ونصها «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل انهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد غير محدد المدة» ولأن الأجر المدعي المقر به في جواب المدعي عليها مبلغ 19110 ريالات ولم يقدم المدعي بينة على الأجر المدعى به ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة من المادة 15 من الأدلة الإجرائية من نظام الاثبات فيه تص خاص يجب أن تقدم أدلة الاثبات عند رفع الدعوة أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر» واكتفى بما قدم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بذلك.ومن وقائع الدعوى أن المدعي أقام دعواه على الوزارة طالباً إلزامها بدفع «220» ألف ريال مكافأة نهاية خدمته، ودفع «110» ألف ريال تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية، مع دفع اتعاب التقاضي.وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء أنه أصيب بمرض خطير أثناء تمتعه بإجازة بدون مرتب وهو خارج المملكة، مما أدى إلى دخوله المستشفى في المملكة المتحدة وتنويمه لحالته الحرجة، وصدر له تقرير طبي مصادق عليه من قبل الملحقية الصحية السعودية ويتضمن إجازة لمدة 6 أشهر و10 أيام وقبل انتهاء مدة الإجازة بيومين رفع تقريراً طبياً ثانياً يتضمن إجازة تبدأ مع اليوم التالي لنهاية الإجازة الأولى ولمدة سنة وخمسة أشهر و16 يوماً.وأشار إلى أنه لم يتم قبول طلب الإجازة أو رفضها، كما لم تتجاوب مع طلب مرافقة زوجته التي صدر لها في وقت سابق قرار ابتعاث للمملكة المتحدة وأن مقر الجامعة في ذات المدينة التي يرقد فيه.وأضاف المدعي أنه وبعد سنة وشهر صدر قرار الوزارة بعدم قبول الإجازة المرضية الثانية، مبيناً أنه قام قبل أقل من 4 أشهر فقط من صدور قرار الرفض بمراجعة عيادة الطب المهني في مدينة الملك سعود بناء على طلب الوزارة، حيث صدر لاحقاً قرار تضمن صلاحيته للعمل، مشيراً إلى أنه لم يبلغ يذلك حتى تاريخ فصله، حيث تم الفصل والاستبعاد من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 18/9/1445 هـ وذلك بقرار لا يحمل رقماً ولا تاريخاً يتضمن فصله اعتباراً من 8/6/1444 هـ ولم تقم الوزارة بإبلاغه إلا بتاريخ 4/11/1445 هـ.ورأي المدعي أن سكوت الوزارة لمدة تزيد عن سنة كاملة لطلب الإجازة هو دليل على قبولها، وأن تأخير البت في طلب الإجازة، كما أن هذا التأخير وعدم البت في طلب مرافقة زوجته وجعله معلقاً دليلاً على التعسف في استعمال السلطة. مضيفاً أنه تم إيقاف أجره منذ الإجازة الأولى وفصله تعسفياً دون تحقيق معه وتدوين دفاعه كما تم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى ذلك لم يتم تسليمه قرار الفصل في حينه لكي يقوم بالإعتراض امام جهات القضاء.من جهتها قالت الوزارة أن المدعي قدم إجازة مرضية وتم قبولها لكنه بعد انتهائها لم يباشر عمله، وبعدها قدم إجازة مرضية أخرى كما قدم إجازة مرافق مبتعث، حيث تم عرض اجازته على الهيئة الطبية العامة للنظر فيها والنظر في صلاحيته للعمل استناداً على المادة «108» من لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي والتي نصت على «إذا تجاوزت الإجازة المرضية 120 يوماً فيحال الموظف إلى الهيئة الطبية العامة لتحديد مدى صلاحيته للعمل، ومن ثم تحديد استمراره من عدمه» لافتة أن الهيئة أفادت في 7/5/ 1444 هـ بأن لا تعتمد إجازته المرضية الأخيرة لعدم وجود مبرر طبي لذلك وبهذا يعتبر انقطاعه عن العمل بدون أي عذر.وفيما يخص التأخر عن الرد بشأن إجازة الابتعاث فقد رأت الوزارة ممثلة بالإدارة التي يعمل بها المدعي التريث إلى حين رد الهيئة الطبية العامة على استفسارات أرسلت إليها، مؤكدة أن هذا ليس مبرراً لعدم مباشرة المدعي لعمله وانقطاعه بعد انقضاء إجازته حيث كان عليه مباشرة العمل إلى حين أخذ الموافقة الرسمية من إدارته.وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنذار المدعي لفسخ العقد عبر البريد الإلكتروني الرسمي المرسل له، حيث تم فسخ اعقد المدعي بسبب انقطاعه عن العمل حتى تاريخهن وأنه استناداً على الفقرة 7 من المادة 150 من لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي وما ورد في الفقرة «10/1» من المادة 187 من ذات اللائحة في جدول المخالفات والجزاءات الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد عن 15 يوماً متصلة في السنة العقدية الواحدة فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض على أن يسبق إنذار كتابي بعد الغياب 10 أيام وفقاً لأحكام المادة 80 من نظام العمل.وطالبت الوزارة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح وأن تاريخ آخر يوم عمل فقد كان في 8/6/1444 هـ وتاريخ التعيين فهو 1/6/1435 هـ.