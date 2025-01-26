شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تحتفل بالإسراء والمعراج على مسرح الجمهورية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة الإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج اليوم، وذلك فى الثامنة الأحد 26 يناير على مسرح الجمهورية.

الاحتفالية إعداد وتحفيظ الفنان حسام صقر وتضم نخبة من الابتهالات والتواشيح والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها الصلاة والسلام عليك لـ سامى الحفناوى، صلاة الله سلام الله لـ الشيخ عبد العظيم العطوانى، ياغصن نقا لـ الشيخ أحمد برين، بحبك وبريدك لـ عباس الديب، صلاة سلام - حب الرسول لـ محمد الكحلاوى، قول لهم الله نصرنى لـ أحمد صدقى، وديلى سلامى تراث صوفى، علشانك يانبينا لـ محمد فوزى، وأسماء الله الحسنى لـ الشيخ سيد مكاوى ومن الأعمال المعاصرة صلوا على من ذكر الله لـ أحمد نافع ،قبس من البردة الشريفة لـ حسام صقر، ياليتنى براقا لـ محمد رحيم، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله، ظهر الدين المؤيد لـ صبرى مدلل، من راح الحب، صلوا على هادينا لـ محمد بشار.. أداء أشرف زيدان، إبراهيم فاروق، فارس عبدالعال، حسام صالح، بلال مختار، محمد نشأت، أحمد حسن، أحمد نافع.

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.