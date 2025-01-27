شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار هشام سليم فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان هشام سليم، الذى قدم في مشواره الفني عددًا من الأعمال المختلفة التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

ولد الفنان هشام سليم عام 1958، في مدينة القاهرة، والده هو اللاعب الكبير أسطورة النادي الأهلي ولاحقاً الممثل صالح سليم، وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

تخرج هشام سليم في معهد السياحة والفنادق وذلك كان عام 1981، وقام بعدها بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

كانت بدايته في فيلم "امبراطورية ميم" عام 1972، حيث كانت تجربته الأولى مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، حينها كان عمره 14 عاما، ثم عاد للوقوف أمامها مرة أخرى في عمله الثاني، وهو فيلم "أريد حلا" الذي تم إنتاجه عام 1975، وساهم في تغيير أحد قوانين الأحوال الشخصية.

تألق هشام سليم في تجربته السينمائية الثالثة عبر أحد أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية، وهو "عودة الابن الضال" مع المخرج يوسف شاهين، وشارك العمل مع نجوم كبار أبرزهم محمود المليجي وشكري سرحان وماجدة الرومي وهدى سلطان.

مسيرة هشام سليم استمرت في السينما والدراما التليفزيونية بأعمال باقية في الذاكرة، وأبرزها أداوره في "ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"الرايا البيضا" و"امرأة من زمن الحب" ليختم مشواره بمسلسل "هجمة مرتدة".

توفي الفنان هشام سليم، صباح الخميس 22 سبتمبر عام 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

وأعلن الفنان هشام سليم عن مرضه قبل وفاتة بأشهر قليلة، وقد تقبل خبر إصابته بسرطان الرئة بكل قوه وصبر وإيمان، على خطى والده صالح سليم والذي استقبل إصابتة بسرطان الكبد بكل صبر وإيمان إلى أن رحل عام 1998.