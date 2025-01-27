شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوستر أحمد داود فى مسلسل الشرنقة أحدث إنتاجاتها الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Watch it الرقمية عن بوستر مسلسل الشرنقة، بطولة النجم أحمد داود، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشات المتحدة، وطرحت Watch it بوستر يتصدره أحمد داود على "فيس بوك"وعلقت قائلة: "مغامرة درامية جديدة كلها إثارة من إنتاجات WATCHIT الأصلية".



احمد داود من مسلسل الشرنقة

يواصل النجم أحمد داود تصوير مسلسله الجديد الشرنقة المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025 حصريًا على منصة watch it، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف عمرو سمير عاطف، حيث يصور داود عددًا من مشاهد المسلسل في منطقة وسط البلد إذ يعد أحد الديكورات الأساسية في المسلسل، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار النجم أحمد داود، منهم، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.