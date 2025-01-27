شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ثقافية مصرية في الدوحة بمشاركة ثروت التهامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الأيام المصرية في قطر خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير في منطقة الساعي بالدوحة، لتقدم للجمهور تجربة غنية تجمع بين الفن والتراث المصري الأصيل، حيث تشهد الفعالية مشاركة مميزة لفرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية بحفلين لنجوم دار الأوبرا الفنانة أسماء كمال والفنانة حنان عصام والفنان محمد حسن والفنان حسام حسني، وبمشاركة الفنان الكبير محمد ثروت والفنان الكبير ياسين التهامي والحفل قيادة المايسترو أحمد عامر، وإشراف فني المايسترو تامر غنيم.



محمد ثروت محمد ثروت



ياسين التهامى

وكان قد أحيا الفنان الكبير محمد ثروت ، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث وبقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، أمسية طربية تحمل طابع زمن الفن الجميل، ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ومشاركة نخبة من الأصوات المميزة، مثل ريم حمدى، حنان الخولى، أحمد محسن، نهى حافظ، حنان عصام وياسر سليمان.

وعلق المسرح الكبير لافتة كامل العدد خلال حفلات ما بين مؤلفات الإرث الفنى الخالدة والأعمال المعاصرة التى تحمل مذاق الإبداع الجاد، بمجموعة مختارة من الأغنيات البارزة التى ارتبطت بأذهان ووجدان الجمهور مثل، "أحلى ما فيكى، ح أكتب جواب، طير ع الأفراح، يا مستعجل فراقى، مصر يا أول نور، آه لو تعرف، وحياة اللى فات، آه لو قابلتك، فاتت جنبنا ، كل ده كان ليه، أنا فى إنتظارك وبهية".

كما أجاد نجوم الأوبرا للموسيقى العربية فى أداء أغاني مثل يا حبيبى واحشنى، لولا الملامة ، يا ورد على فل وياسمين ، والله تستاهل يا قلبى، فارس أحلامى ، الطير المسافر ، بتبص لى كدة ليه ، شوفت حبيبى ، كما عزفت الفرقة موسيقى بهية وغنت المجموعة موشح عجبا لغزال.