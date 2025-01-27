شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسلسل Selling The OC للموسم الرابع على نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مسلسل الدراما الخاص بالعقارات Selling The OC للموسم الرابع على منصة نتفليكس الأمريكية بعد نجاح الثلاث مواسم الأولى من العمل، وقال آدم ديفيلو، مبتكر المسلسل في تصريحات لصحيفة فاريتي: "لقد تغير الكثير في الحياة الحقيقية لهؤلاء الوكلاء منذ الموسم الثالث، لذا من المثير العودة إلى هناك".

وألمح ديفيلو إلى أن الموسم الجديد سيشهد الكثير من الوجوه الجديدة، وبدأ إنتاج الموسم الجديد خلال الأيام الجارية، وسيتم الإعلان عن تاريخ العرض الأول لاحقًا.

وعلى سياق آخر، كشف الرئيس التنفيذي المشارك لـ نتفليكس تيد ساراندوس أن النجم الراحل ديفيد لينش كان يعمل على مسلسل جديد سيطرح على المنصة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكرم ساراندوس ديفيد لينش من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام، وتحدث عن تعاونه مع منصة نتفليكس وشعبية أفلامه مع العملاء منذ أيامهم الأولى كخدمة DV، وتحدث عن مشروع عرضه عليهم وكانت الشركة متحمسة له.

كتب ساندراوس:" في أيامي الأولى في نتفليكس، كنا نرسل أقراص DVD فقط عبر الولايات المتحدة، كانت تجربتي الأكثر روعة هي مقابلة أحد صناع الأفلام المفضلين لدي على الإطلاق في منزله، وحاولنا تخزين كل الأفلام على أقراص DVD، لكن أحد أفلامي المفضلة، "Eraserhead"، لم يكن متاحًا تجاريًا، وبالتالي تواصلت مع ديفيد لينش وطلبت منه مقابلته".