شكرا لقرائتكم خبر عن شذى ومحمد نور يجتمعان في حفل عيد الحب بأمريكا.. 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة شذى حفلاً غنائيًا يوم 14 من شهر فبراير المقبل في أمريكا، ويشاركها في الحفل المطرب محمد نور، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم نور عددًا من أغاني هما "جاني فى ملعبي" ، "فطومة"، "هو في كده"، "شوفتوا القمر".. وغيرها.

وكان طرح نور مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان "رجوع مفيش"، على "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية، من كلمات عمر عبدة على، ألحان عمر الشازلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا.

وسبق وعرض للفنان محمد نور مؤخرًا، فيلم "الحب بتفاصيله" والذى يعتبر عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.