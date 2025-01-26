شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بعرضه الخاص الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أبطال فيلم "لأول مرة" بطولة كل من تارا عماد وعمر الشناوي، بعرضه الخاص بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، يوم الثلاثاء 28 يناير الجارى، وذلك قبل طرحه للجمهور في يوم الأربعاء 29 يناير.

وسيطرت حالة من الغموض والصدمات على أحداث الإعلان التشويقي الأولى لفيلم "لأول مرة"، حيث يبدأ بمشهد صادم حين يصرخ بطل الفيلم "أنا عندي الإيدز"، ليثير تساؤلات حول طبيعة السر الخطير الذي سيغير مجرى حياة الزوجين خالد وغادة، والذي يجسدهما عمر الشناوي وتارا عماد.

وتتوالى اللقطات السريعة في الإعلان، مستعرضة باقي أبطال الفيلم في أجواء مشحونة بالتوترات، لتكشف عن ليلة مليئة بالصراخ والاتهامات، وتهدد بتدمير قصة حب كانت تبدو مثالية.

يذكر أن الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

يدور فيلم لأول مرة حول ليلة رومانسية تتحول إلى مواجهة حادة بين زوجين بعد انكشاف سر خطير يهدد بانتهاء العلاقة، فهل ينتصر الحب؟

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).