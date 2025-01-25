بطولة إيطاليا: ميلان يتعاقد مع المدافع الدولي الانكليزي ووكر

الرياص - اسماء السيد - روما : تعاقد نادي ميلان الإيطالي الجمعة مع قائد مانشستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم في الأعوام الأربعة الأخيرة، كايل ووكر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء على أمل إنقاذ موسمه المتعثر في الدوري.

وقال النادي اللومباردي في بيان: "يسر نادي ميلان أن يعلن عن التعاقد مع كايل ووكر على سبيل الإعارة مع خيار إلزامي للشراء من مانشستر سيتي".

وأوضحت الصحافة الإيطالية أنه سيتعين على ميلان دفع خمسة ملايين يورو في نهاية الموسم مقابل المدافع الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى حزيران/يونيو 2026.

ونجح ميلان الذي أصبح بعيدًا في سباق الفوز بلقب الدوري المحلي لكنه يسير بخطى ثابتة نحو مواصلة رحلته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتعاقده مع ووكر في الحصول على خدمات مدافع ذي خبرة.

فاز الظهير الأيمن البالغ من العمر 34 عامًا والذي اشاد مدربوه بسرعته ومساهمته الهجومية، بـ17 لقبًا بينها ستة ألقاب في الدوري الإنكليزي وواحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ناديه منذ عام 2017.

ويعتبر ووكر لاعبا أساسيا في تشكيلة منتخب إنكلترا (93 مباراة دولية، هدف واحد)، لكنه يعاني لأول مرة هذا الموسم من انخفاض في مستواه مما كلفه مكانته كلاعب أساسي في مانشستر سيتي، ويسنضم إلى فريق يحتل المركز الثامن في إيطاليا بفارق 19 نقطة خلف نابولي المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

وأظهر الروسونيري علامات تطور واضحة منذ التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو خليفة مواطنه باولو فونسيكا المقال من منصبه في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث قاده الى الفوز بلقب بطل الكأس السوبر الإيطالية في أوائل كانون الثاني/يناير في العاصمة السعودية الرياض، وهو اللقب الأول له منذ عام 2022.

وحقق ميلان فوزا واحدا في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري (تعادلان وخسارة)، ومع ابتعاده عن المنافسة على اللقب، يركز النادي اللومباردي جهوده من أجل التأهل الى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل حيث يتخلف بفارق ثماني نقاط عن لاتسيو الرابع، وهو المركز الأخير، في الوقت الحالي، المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحقق ميلان مشوارا جيدا في المسابقة القارية هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما حقق انتصاره الخامس تواليا عندما تغلب على جيرونا الاسباني (1 0) الأربعاء، وبات على مشارف حجز بطاقة مباشرة إلى ثمن النهائي حيث يخوض الجولة الاخيرة الاربعاء المقبل ضد مصيفهم دينامو زغرب الكرواتي.

لكن مركز الظهير الأيمن الذي يشغله البرازيلي إيمرسون رويال القادم هذا الصيف من توتنهام الانكليزي مقابل خمسة عشر مليون يورو والغائب لمدة شهرين بسبب الإصابة، هو نقطة الضعف في موسم ميلان 2024 2025.

ولن يكون ووكر متاحا للمشاركة في المباراتين المقبلتين لميلان، حيث يتعين عليه العودة إلى إنكلترا لاستكمال الإجراءات الإدارية.

وفي رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ودع ووكر مانشستر سيتي وزملاءه في الفريق وجماهير السيتي.

وكتب اللاعب مع شكر خاص لمدربه الاسباني بيب غوارديولا الذي يواجه ضغوطا مع احتلال فريقه المركز الخامس في الدوري الانكليزي: "التوقيع لهذا النادي الرائع كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة"، مضيفا "لقد سمح لي بأن أصل الى المستوى الذي أنا عليه اليوم (...) بثقته في مؤهلاتي وأنا ممتن له بذلك إلى الأبد".