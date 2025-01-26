شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 25-1-2025 فى السعودية عيار 24 بـ 333.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم السبت فى السعودية حيث سجل عيار 24 مبلغ333.50 ، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

عيار 24 سجل 333.50 ريال

عيار 22 سجل 305.75 ريال

عيار 21 سجل 291.75 ريال

عيار 18 سجل 250.00 ريال

عيار 14 سجل 194.50 ريال

عيار 12 سجل 166.75 ريال الاونصة سجلت 10371.50 ريال الجنيه الذهب سجل 2334.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2771.46 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



