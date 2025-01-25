شكرا لقرائتكم خبر عن بجريمة خطيرة وعقوبتها مرعبة...السعودية تعلن القبض على يمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اعلان جديد لها أعلنت السلطات السعودية، ضبط 8 يمنيين أثناء محاولة تهريبهم كمية من نبتة القات إلى أراضي المملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، قبضت على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (99) كيلوجراماً من نبات القات.

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وطالبت الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ومن أقسى العقوبات التي تنفذها السعودية عقوبات تهريب الممنوعات او التي تصنفها انها مخدرات ومنها القات وتهريبه وغالبًا تكون عقوبتها السجن وقد تصل الى الإعدام.