شكرا لقرائتكم خبر عن اليمنيون بين الحرب والجوع: مآسٍ تتفاقم وحلول غائبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



محافظات- جهينة - خاص :

شهدت عدد من المحافظات اليمنية، خلال اليومين الماضيين، حوادث مأساوية تجسد المعاناة المتفاقمة لليمنيين جراء استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت مصادر محلية واعلامية وفاة تربوي يدعى " علي السرح " أمام بوابة مركز القلب في المستشفى الجمهوري بتعز، بعد عجزه عن دفع تكلفة العلاج، فيما انتحر تربوي أخر يدعى " عبدالفتاح الشاص" في عدن بسبب الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع المرتبات.

يأتي ذلك وسط تصاعد احتجاجات المعلمين في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة ومنها محافظة تعز ، في ظل غياب أي حلول حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.

ويعكس الإضراب المستمر للمعلمين حجم التدهور الذي طال المؤسسات التعليمية، بينما تزداد معاناة المواطنين في ظل انهيار الخدمات الأساسية وعدم قدرة الحكومة على احتواء الأزمة الاقتصادية، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية وظهور بوادر ثورة جياع في المناطق المحررة وفق مراقبيين.