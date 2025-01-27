شكرا لقرائتكم خبر عن كان يستغل النساء جنسياً...شاهد صورة المشعوذ الذي تم القبض عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت شرطة تعز صورة مشعوذ تم القبض عليه والقادم من صنعاء والذي ستغل نساء جنسياً بذريعة علاج السحر والعين بالقرآن والأعشاب. هذا وكشفت التحقيقات أن المتهم يدير مركزاً غير مرخص للرقية الشرعية في صنعاء منذ 2014، ويعمل أستاذاً في جامعة عمران منذ 2011. واعترف المتهم باستدراج ضحاياه عبر رسائل فاضحة وزواج إحدى ضحاياه بعد مساعدتها على الطلاق

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