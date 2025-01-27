شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفاجئ الجميع بأول رد رسمي على اقتراح ترامب تهجير سكان غزة إليها وإلى الأردن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الخارجية المصرية تمسك مصر الثابت بمواقفها الثابتة بشأن القضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن تأخر تسويتها واستمرار الاحتلال هو السبب الرئيسي وراء حالة عدم الاستقرار المستمرة في المنطقة.

وفي بيان لها، أضافت الوزارة أن مصر ستظل داعمة لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه وحقوقه المشروعة، مؤكدة التزامها بمبادئ القانون الدولي والإنساني في هذا الشأن. كما شددت الوزارة على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق، سواء عبر الاستيطان أو ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار وتزيد من تفاقم الصراع في المنطقة.

دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين

ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل فعلي، بما يتضمن إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضيها الوطنية، مع التأكيد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقرارات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وأيضاً استناداً إلى خطوط الرابع من يونيو 1967.

الأردن يؤكد رفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في تصريحات صحفية على الموقف الثابت للأردن في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأردن يساند الشعب الفلسطيني في صموده وحقوقه. كما شدد الصفدي على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو حل الدولتين.

وأضاف الصفدي أن "حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني بامتياز"، مشدداً على أن أولويات الأردن تركز على تثبيت الفلسطينيين في أراضيهم. كما أشار إلى أهمية وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح في وقت سابق اليوم استيعاب كل من الأردن ومصر لمزيد من اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة نتيجة الوضع الإنساني المتدهور. إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض من مصر والأردن، اللتين تمسكتا بمواقفهما الرافضة لتهجير الفلسطينيين.