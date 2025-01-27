شكرا لقرائتكم خبر عن إنستغرام تطلق ميزة تجسسية جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضاف تطبيق إنستغرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة مقاطع "ريلز" التي تفاعل معها أصدقاؤهم، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية.

ويظهر الآن أثناء مشاهدة مقاطع "ريلز" فقاعات صغيرة تحتوي على صور أصدقائك، مما يدل على تفاعلهم مع الفيديوهات. وتقتصر هذه الميزة على الأصدقاء الذين تتابعهم ويتابعونك، دون أن تشمل الشخصيات العامة أو الحسابات المجهولة.

تهدف إنستغرام من خلال هذه الميزة إلى تعزيز المشاركة بين المستخدمين، وفقاً لرئيس التطبيق آدم موسيري، الذي أكد أن إنستغرام ليس فقط منصة للمبدعين بل أيضاً مساحة للتواصل بين الأصدقاء.

تأتي هذه التغييرات في ظل المنافسة مع تيك توك، خصوصاً بعد تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحظر التطبيق في الولايات المتحدة. كما أن شركة ميتا المالكة لإنستغرام أعلنت عن مكافآت للمبدعين لنشر محتواهم على إنستغرام قبل تيك توك.

على الرغم من ذلك، عبّر العديد من المستخدمين عن عدم رضاهم عن هذه الميزة الجديدة، حيث وصفوها بأنها أسوأ تحديث على الإطلاق. وقد أعرب بعضهم على منصات مثل ريديت عن مخاوفهم من أن تُظهر إعجاباتهم لأصدقائهم، خاصة في حالة التفاعلات العاطفية أو المحتوى الحساس.