شكرا لقرائتكم خبر عن إنستغرام تطلق ميزة تجسسية جديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أضاف تطبيق إنستغرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة مقاطع "ريلز" التي تفاعل معها أصدقاؤهم، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية.
ويظهر الآن أثناء مشاهدة مقاطع "ريلز" فقاعات صغيرة تحتوي على صور أصدقائك، مما يدل على تفاعلهم مع الفيديوهات. وتقتصر هذه الميزة على الأصدقاء الذين تتابعهم ويتابعونك، دون أن تشمل الشخصيات العامة أو الحسابات المجهولة.
تهدف إنستغرام من خلال هذه الميزة إلى تعزيز المشاركة بين المستخدمين، وفقاً لرئيس التطبيق آدم موسيري، الذي أكد أن إنستغرام ليس فقط منصة للمبدعين بل أيضاً مساحة للتواصل بين الأصدقاء.
كما أن شركة ميتا المالكة لإنستغرام أعلنت عن مكافآت للمبدعين لنشر محتواهم على إنستغرام قبل تيك توك.
وقد أعرب بعضهم على منصات مثل ريديت عن مخاوفهم من أن تُظهر إعجاباتهم لأصدقائهم، خاصة في حالة التفاعلات العاطفية أو المحتوى الحساس.
وقد أشار بعض المستخدمين إلى أنهم قد يلجؤون لإلغاء تنشيط حساباتهم أو إنشاء حسابات مؤقتة لتجنب هذه المواقف المحرجة.
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