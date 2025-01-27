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عدن - ياسمين التهامي - سامسونغ تعلن عن تطوير ميزة مراقبة مستوى السكر في الدم دون وخز الجلد في ساعاتها الذكية
أعلنت شركة سامسونغ عن خططها لتطوير ميزة جديدة تهدف إلى إحداث ثورة في أجهزة تتبع الصحة القابلة للارتداء، وخاصة ساعاتها الذكية، من خلال توفير إمكانية مراقبة مستوى السكر في الدم دون الحاجة إلى وخز الجلد.
وأوضح الدكتور هون باك، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق الصحة الرقمية في سامسونغ، أن الشركة تعمل على تطوير خوارزمية استشعار تساعد في الكشف المبكر عن علامات مرض السكري، مما يتيح للأشخاص الحصول على معلومات دقيقة حول مستويات السكر دون الحاجة إلى إجراء الفحوص التقليدية.
وأكد باك أن "الأشخاص المصابون بداء السكري يعتمدون بشكل تقليدي على أجهزة تتطلب وخز الجلد للحصول على عينات دم، ونحن نسعى إلى إلغاء الحاجة إلى الوخز، وتقديم آلية جديدة لمراقبة مستوى السكر في الدم بسهولة".
وأشار إلى أن سامسونغ تهدف إلى تعزيز قدراتها في الوقاية من الأمراض، بما في ذلك الحالات القلبية والأيضية، من خلال قياس مستويات الجلوكوز، وذلك عبر إدماج تقنيات متقدمة في مجال المستشعرات والذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات غذائية مخصصة.
تعتبر تقنيات قياس ضغط الدم ومستويات السكر عبر الأجهزة القابلة للارتداء من المجالات التي تشهد تنافسًا بين العديد من الشركات، حيث أصبحت مزايا مثل مراقبة معدل ضربات القلب وقياس الأكسجين في الدم أكثر شيوعًا.
وإذا نجحت سامسونغ في ذلك، فقد يحدث تحولًا جذريًا في كيفية إدارة مرض السكري وتحسين جودة حياة المصابين به.
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