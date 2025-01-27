شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف تقرأ رسائل واتساب المحذوفة على Android وiOS؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تيح تطبيق واتساب ميزة “الحذف للجميع”، التي تمكّن المستخدمين من إزالة الرسائل المرسلة في غضون فترة زمنية محددة. وعلى الرغم من فائدتها في تصحيح الأخطاء أو سحب المحتوى غير المرغوب فيه، إلا أنها تثير فضول المستلمين لمعرفة محتوى الرسائل المحذوفة. لحسن الحظ، توجد طرق لاسترداد هذه الرسائل سواء على أجهزة Android أو iOS. قراءة الرسائل المحذوفة على Android يقدم نظام Android خيارات متعددة للوصول إلى الرسائل المحذوفة، سواء باستخدام الميزات المدمجة مثل سجل الإشعارات أو من خلال النسخ الاحتياطي للدردشة. 1. استرداد الرسائل باستخدام سجل الإشعارات تدعم أجهزة Android التي تعمل بنظام الإصدار 11 وما فوق ميزة سجل الإشعارات، التي تسجل جميع الإشعارات المستلمة، بما في ذلك رسائل واتساب المحذوفة. خطوات تفعيل سجل الإشعارات: افتح “الإعدادات” على هاتفك. اذهب إلى “الإشعارات” واختر “الإعدادات المتقدمة” (قد يختلف الاسم حسب الجهاز). قم بتفعيل خيار “سجل الإشعارات”. بعد التفعيل، سيتم تسجيل جميع إشعارات واتساب الواردة، حتى لو تم حذفها. لعرض الرسائل: افتح “الإعدادات” ثم “الإشعارات” ثم “سجل الإشعارات”. ملحوظة: هذه الميزة مجانية، لكنها تسجل فقط الرسائل التي تم عرض إشعاراتها. الدردشات الصامتة لن تظهر في السجل. 2. استرداد الرسائل من النسخ الاحتياطي يوفر واتساب ميزة النسخ الاحتياطي التي تمكنك من استعادة الرسائل المحذوفة. الخطوات: افتح واتساب وانتقل إلى “الإعدادات” > “الدردشات” > “النسخ الاحتياطي للدردشة”. تأكد من ضبط النسخ الاحتياطي ليتم يوميًا أو وفق جدول زمني مناسب. احذف تطبيق واتساب من جهازك. قم بإعادة تثبيت واتساب من متجر Google Play. تحقق من رقم هاتفك، وعند المطالبة، انقر على “استعادة” لاسترداد الرسائل المحذوفة من النسخة الاحتياطية. قراءة الرسائل المحذوفة على iOS لمستخدمي iPhone، يتيح واتساب استعادة الرسائل المحذوفة عبر النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud. خطوات استرداد الرسائل من iCloud: افتح واتساب وانتقل إلى “الإعدادات” > “الدردشات” > “النسخ الاحتياطي للدردشات”. تحقق من تاريخ آخر نسخة احتياطية للتأكد من احتوائها على الرسائل المحذوفة. اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق، ثم احذفه. قم بتنزيل واتساب مجددًا من App Store. افتح التطبيق، وأدخل رقم هاتفك، ثم استرجع الرسائل من النسخة الاحتياطية. تنويه: استعادة النسخة الاحتياطية عبر iCloud ستحل محل الدردشات الحالية ببيانات النسخة الاحتياطية. تنبيه هام استخدام تطبيقات طرف ثالث للوصول إلى الرسائل المحذوفة قد يحمل مخاطر تتعلق بالخصوصية، لذا يُفضل الاعتماد على الخيارات المدمجة في نظامي التشغيل.

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