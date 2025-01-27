شكرا لقرائتكم خبر عن خروج كامل لمنظومة الكهرباء في عدن بسبب قطاع قبلي منع وصول الوقود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجت منظومة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، عن الخدمة بشكل كامل، بسبب قطاع قبلي بمحافظة أبين منع وصول ناقلات الوقود.وأعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن خروج كامل للخدمة بعد توقف محطة الرئيس بشكل كامل نتيجة قطع الخط الدولي في محافظة أبين، ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة.وقالت في بيان إن الانطفاء الكلي يهدد بتداعيات خطيرة تشمل توقف المرافق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية، وانقطاع إمدادات المياه، وتعطل الأعمال الخدمية والتجارية، مؤكدة أن هذا التوقف يمثل أزمة إنسانية خانقة تضيف أعباء جديدة إلى معاناة أبناء عدن والمحافظات المجاورة.ودعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، الجهات المعنية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أهالي العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، من خلال توفير الوقود اللازم بصورة فورية لإعادة الخدمة ولو بحدها الادنى، وإيقاف هذا التدهور الغير مقبول.وجددت مناشدتها لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإنقاذ العاصمة عدن من هذه الأزمة المتفاقمة.

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