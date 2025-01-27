عاجل : بعد ظهور ابو علي الحاكم...استعدادات عسكرية حوثية كبيرة لشن هجوم على هذه المحافظة "تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - بهدف بدء حرب شاملة صعدت مليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية في جبهات التال بمحافظة الضالع. وقال مصدر عسكري لبوابتي إن المليشيا استحدثت مواقع عسكرية في قطاع حلحال بجبهة تورصة في الأزارق جنوب غرب المحافظة. وبالتزامن دفعت مليشيا الحوثي بجرافات إلى القطاع وشرعت في شق طريق إلى المواقع المستحدثة بعد يوم من دفعها بتعزيزات في جبهات صرواح، والجوبة، وجبل مراد بمأرب وظهور القيادي في صفوفها ابو علي الحاكم هناك.

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