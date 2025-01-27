شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة تؤكد دعمها للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى والصيد، برئاسة عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا بشأن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تضمنت إشارة مرفوضة تماما بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، في إطار السعي لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأعلن مرسال، رفضه وشجبه الكامل لأي محاولات أو تصريحات أو الاقتراح بشأن انحراف أي دولة من دول العالم من أجل نقل الفلسطينيين من ديارهم إلى أي بلد عربي، مؤكدا أن حدود مصر المسجلة منذ فجر التاريخ عبر قطع حجرية وجرانيتية في الأهرامات وفي الأقصر وفي معابد الفراعنة المصريين الشامخة، مؤكدا وقوف النقابة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ علي الأمن القومي المصري.

وشدد نقابة العاملين بالزراعة، على دعمها للموقف المصري الرافض بشدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لتهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم وتصفية القضية، داعيا المجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، والتأكيد على أن تلك التصريحات من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة.

كما شددت نقابة الأطباء على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هو الحل الوحيد دون غيره، لإنهاء التصعيد والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.