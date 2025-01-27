شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروس يدعو أوروبا للانفصال أمنيًا عن أمريكا والتحالف مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الأوروبية الأمريكية

انضمام بيلاروس إلى روسيا

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أوروبا للانفصال أمنيًا عن الولايات المتحدة الأمريكية.وخلال مؤتمر صحفي استمر ساعتين في يوم الانتخابات، تحدث "لوكاشينكو"، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومخاوف بيلاروس من احتمال ضمها من قبل روسيا، والعلاقات الأوروبية مع واشنطن.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مينسك بعد الإدلاء بصوته قال إنه: "يجب على أوروبا الانفصال عن حاملة الطائرات الأمريكية".ولفت إلى كيفية ضغط ترامب على أوروبا لتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها الخاص.وتابع: "أنتم الأوروبيون تلتفون كالثعابين بحثا عن مخرج". وأوضح لوكاشينكو، الذي تجمعه علاقات وثيقة مع موسكو، أن الأفضل لأوروبا هو تشكيل تحالف مع روسيا.ووصف لوكاشينكو ترامب بأنه "فنان عظيم وممثل واستعراضي"، لكنه قال بأنه لا يتوقع أن تأتي فترة ولاية ترامب الثانية بأي تغييرات لبيلاروس.وسعى لوكاشينكو لتخفيف المخاوف بأن روسيا يمكن أن تضم بلاده بشكل كامل، قائلًا خلال ظهوره الذي استمر ساعتين إنه يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "كيف سنعيش، وكيف سنعمل معا".وأضاف :"لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل يفضي إلى توحيدنا في دولة واحدة".وقال لوكاشينكو، الذي استمر حكمه 30 عامًا، إنه لم يعد يرغب في الواقع الترشح للرئاسة، وشدد: "لا أريد أن أتنافس في هذه الانتخابات، لا أريد ذلك".وبعد انتخابات 2020، التي شابتها اتهامات بتزوير واسع النطاق، كادت الاحتجاجات الجماهيرية أن تطيح بلوكاشينكو من منصبه، لكنه احتفظ بالسلطة من خلال استخدام القوة ودعم موسكو.