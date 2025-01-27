شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرد بإجراءات انتقامية ضد كولومبيا.. هذا ما فعلته والان نبدء بالتفاصيل

فرض رسوم جمركية أمريكية على كولومبيا

الكولمبيون المرحلون من أمريكا

الدمام - شريف احمد - ردًا على رفضها قبول رحلتين جويتين لترحيل مهاجرين، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات وإجراءات انتقامية أخرى ضد كولومبيا.جاء إعلان ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وقال إن قرار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو "يعرض للخطر" الأمن القومي للولايات المتحدة.وكتب ترامب "هذه الإجراءات هي مجرد بداية... لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وعودة المجرمين الذين أجبروهم على الدخول إلى الولايات المتحدة".كان أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأحد، منع دخول طائرات عسكرية أمريكية تقلّ مهاجرين مرحَّلين من الولايات المتحدة.وأكد "بيترو" أنّه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامِل المهاجرين "في شكل لائق"، مؤكدًا أن "المهاجر ليس مجرمًا ويجب معاملته في شكل لائق يستحقه الإنسان".وأكد قائلًا: "لهذا السبب قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأمريكية التي تنقل مهاجرين كولومبيين"، قائلًا إنّه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يُتعامل معهم كمجرمين".